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Политика28 июня 2022 20:52

Защита британского наемника Пиннера просит Верховный суд ДНР заменить смертную казнь на пожизненное заключение

До этого мужчина принимал участие в боях в составе украинских вооруженных формирований
София ГОНЧАРОВА
Защита британского наемника Пиннера просит Верховный суд ДНР заменить смертную казнь на пожизненное заключение

Защита британского наемника Пиннера просит Верховный суд ДНР заменить смертную казнь на пожизненное заключение

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сторона защиты британского наемника Шона Пиннера обжаловала приговор в части применения к нему смертной казни за участие в боях в ДНР в составе украинских вооруженных формирований.

Теперь его адвокат Юлия Церковникова сообщила, что они намерены просить суд заменить наказание на пожизненное заключение.

- Мы просим (Верховный суд ДНР) изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы, - рассказала адвокат ТАСС.

Напомним, 9 июня 2022 года Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих наемников из Великобритании и Марокко. Их обвиняли по четырем статьям Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики. Позже британское правительство выразило обеспокоенность смертными приговорами наемникам в ДНР.

Тем временем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что наемники Пиннер и Эслин, приговоренные к смертной казни по совокупности преступлений, не имеют права на статус военнопленного, поскольку по международному гуманитарному праву не могут считаться комбатантами.