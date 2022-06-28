Защита британского наемника Пиннера просит Верховный суд ДНР заменить смертную казнь на пожизненное заключение Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сторона защиты британского наемника Шона Пиннера обжаловала приговор в части применения к нему смертной казни за участие в боях в ДНР в составе украинских вооруженных формирований.

Теперь его адвокат Юлия Церковникова сообщила, что они намерены просить суд заменить наказание на пожизненное заключение.

- Мы просим (Верховный суд ДНР) изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы, - рассказала адвокат ТАСС.

Напомним, 9 июня 2022 года Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих наемников из Великобритании и Марокко. Их обвиняли по четырем статьям Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики. Позже британское правительство выразило обеспокоенность смертными приговорами наемникам в ДНР.

Тем временем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что наемники Пиннер и Эслин, приговоренные к смертной казни по совокупности преступлений, не имеют права на статус военнопленного, поскольку по международному гуманитарному праву не могут считаться комбатантами.