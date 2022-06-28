Госдума поддержала законопроект по повышению штрафов за сброс мусора, разработанный в Подмосковье

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за незаконный сброс мусора в неположенных местах, разработанный Мособлдумой совместно с Мосгордумой, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Так, ужесточение коснется тех, кто вывозит мусор в леса или парки. Сейчас штраф за такое правонарушение составляет 1-2 тыс. рублей (за повторное нарушение – 2-3 тыс. рублей). И никак не наказывают тех, кто выбрасывает отходы из транспортных средств. Теперь же штраф для граждан составит 2-3 тыс. рублей, за повторное нарушение – 3-5 тыс. рублей.

Закинициатива также предполагает ответственность за выброс мусора из транспорта. Для граждан она составит 10–15 тысяч рублей, для предпринимателей — 20–30 тысяч и для юридических лиц — 30–50 тысяч. Для водителей грузового транспорта сумма будет достигать 40–50 тысяч для населения, 60–80 тысяч для физических и 100–120 тысяч для юридических лиц, передает телеканал "360".

Ранее адвокат Елена Кудерко сообщила, что привычные действия на дачном участке в летний период могут оказаться незаконными и привести к штрафу. Она напомнила, что в обязанности собственников земли входит уборка мусора, сухой растительности и покос травы, информирует "Москва 24".