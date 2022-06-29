"Известия": по итогам июня 2022 года в России впервые ожидают дефляцию Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Впервые в истории современной России по итогам июня 2022 года может быть дефляция. Об это сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов финансовых компаний.

"Причин три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля со 120 рублей за доллар до текущих 52–53 и, главное, сокращение совокупного спроса", - объяснил в беседе с изданием управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Отмечается, что если дефляция в июне в месячном выражении действительно произойдет, то это будет первый в истории России случай снижения цен в первом летнем месяце. В июле и августе дефляция может увеличиться до 0,5–0,6% в помесячном выражении, спрогнозировал главный экономист "ВТБ Мои Инвестиции" Григорий Жирнов.

Российское статистическое ведомство зафиксировало дефляцию в России. В период с 11 по 17 июня она достигла 0,12%. Укрепление рубля и постепенная стабилизация экономической обстановки привели к тому, что цены в России в среднем снизились на 0,12% за семь дней, рассказывает ФАН.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также ранее заявлял, что с начала мая инфляция в России достигла минимума с 1999 года, а за последнюю неделю зафиксирована дефляция. Премьер также указал, что из-за западных санкций в стране не произошло обвального сокращения производства и резкого роста безработицы. Сейчас, по его словам, необходимо дать торговле и бизнесу возможность адаптироваться к новой логистике и финансовым условиям, передает Life.ru