Сенатор Ковитиди заявила, что антироссийские санкции США "вредят всем" Фото: REUTERS

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству заявила, что санкционное давление Запада является "разновидностью политико-экономической агрессии".

"Нужны ли антироссийские санкции США, ЕС? Конечно же, нет. Санкции можно озвучить, ими можно испугать, но применять их разумным политикам в больших объёмах смерти подобно, поскольку санкции являются обоюдоострым инструментом. Причиняя боль другому, можно смертельно поранить себя", - заявила она в беседе с RT.

По словам парламентария, причиняя вред России, США вредят всем.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен США заявила, что Вашингтон предлагают создать коалицию стран, которые вводят санкции против России. По ее мнению, коалиция стран позволит сделать антироссийские санкции «более эффективными», передает ФАН.

Как сообщал накануне ОТР, президент США Джо Байден заявил, что принятые Вашингтоном санкции в отношении России являются лучшим выбором для его страны. Он отметил, что, принимая решение о введении финансовых санкций против Москвы, "действовал как главнокомандующий, а не как политик, думающий о выборах".