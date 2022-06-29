Боец "Ахмата" рассказал, что на "Азоте" воевали наемники из Грузии, Британии и Армении Фото: REUTERS

Боец чеченского спецподразделения "Ахмат" с позывным Малой заявил, что в Незалежной в боевых действиях на стороне украинских военных формирований (ВФУ) на химкомбинате "Азот" в Северодонецке были замечены наемники из Грузии, Великобритании и Армении.

- Был "Грузинский батальон", "Английский батальон", из Армении, - рассказал он РИА Новости.

Накануне помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов сообщал, что были обнаружены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО рядом с границами с Россией. А незадолго до этого Кадыров заявил, что промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.