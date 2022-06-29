Россиянам рассказали, кому положена надбавка к пенсии в 25%

25-процентная надбавка к пенсии положена людям, которые проработали в сельском хозяйстве свыше 30 лет Фото: pixabay.com

Ряду российских пенсионеров полагается 25-процентная надбавка к пенсии. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Речь идет о людях, которые проработали в сельском хозяйстве свыше 30 лет. Если до 2021 года на такую надбавку могли рассчитывать только пенсионеры, которые продолжают проживать в сельской местности, то теперь доплата не зависит от текущего места проживания.

Перечень "сельских" профессий насчитывает более 500 наименований, преимущественно в сферах животноводства, растениеводства и рыболовства. К получателям доплаты есть важное требование – пенсионер должен быть неработающим.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственная дума приняла поправки в законодательство, предусматривающие индексацию на 10% пенсий военным пенсионерам. Согласно им, военные пенсионеры получат перерасчет пенсии с 1 июня 2022, то есть так же, как и неработающие пенсионеры.