В ВОЗ предупредили о непредсказуемости дальнейшего поведения коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третий год мы живем в пандемии, за этот период коронавирус унес жизни боле 6 миллионов человек. Болезнь затронула каждый регион, прошлась почти по всем семьям.

Страны принимали самые различные меры, чтобы остановить распространение недуга: от самоизоляции до всеобщей вакцинации. В настоящий момент болезнь ослабла, но это вовсе не значит, что она отступила окончательно.

На совещании Комитет по чрезвычайным ситуациям, которое прошло 11 апреля 2022 года, было отмечено, что SARS-CoV-2 является новым респираторным патогеном, который еще не занял окончательную экологическую нишу.

Эксперты не исключают, что к осени заболевание снова даст о себе знать. В некоторых европейских странах уже фиксируется рост заболеваемости.

- Эволюция вируса SARS-CoV-2 остается непредсказуемой, что усугубляется его широкой циркуляцией и интенсивным распространением среди людей. Мы также все еще наблюдаем тяжелые и смертельные случаи, особенно среди уязвимых лиц, - рассказала в эксклюзивном интервью "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В текущем году усилия медиков и вирусологов направлены на то, чтобы положить окончательный конец заболеванию.

Тем временем, врачи не исключают, что этим летом появится новый штамм коронавируса. В Китае коронавирус продолжает распространяться, а возбудитель инфекции — мутировать, сообщает ФАН.

Более 40% россиян боятся заболеть коронавирусом. Cоблюдают меры предосторожности 20%, а еще 23% боятся заболеть, но никаких профилактических мер не придерживаются, пишет RT.