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Политика29 июня 2022 5:09

Foreign Policy: Россия не воюет с ЕС, но блокада Калининграда может нарушить этот баланс

Эксперт Эшфорд призвала Брюссель не создавать препятствия для внутрироссийской торговли
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Приостановка ж/д сообщения России с Калининградской областью может окончательно испортить отношения Москвы и Брюсселя

Приостановка ж/д сообщения России с Калининградской областью может окончательно испортить отношения Москвы и Брюсселя

Фото: REUTERS

Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда "может нарушить этот баланс", сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на мнение эксперта Эммы Эшфорд.

По ее словам, Литва, закрывая пути России в Калининградскую область, фактически препятствует внутрироссийской торговле.

"Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию", - констатировала Эшфорд.

В связи с этим она призвала Брюссель адекватно воспринимать реальность и сделать исключение из санкций для Калининграда.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис выразил мнение, что блокирование Литвой транзита в Калининградскую область является сигналом России о том, что Европа и НАТО готовятся "забрать" этот регион.

Напомним, Литва с субботы, 18 июня, запретила железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Об этом в интервью "Комсомольской Правде" рассказал глава региона Антон Алиханов.

В Кремле назвали незаконным такое решение Литвы, как и приостановку транзита в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС, и пообещали в течение нескольких дней проанализировать его, прежде чем предпринять ответные меры.