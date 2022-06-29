Треть регионов России подключились к сервису прикрепления к поликлинике на Госуслугах

На Госуслугах появился новый сервис онлайн-прикрепления к поликлинике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Треть регионов России подключились к сервису онлайн-прикрепления к поликлинике через портал Госуслуг. Об этом kp.ru рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Регионам уже предоставлена возможность подключения к сервису по дистанционному вызову врача на дом, оформления электронных больничных, - уточнил Чернышенко. - Теперь субъекты могут подключиться к сервису по онлайн-прикреплению к поликлинике".

Уже могут воспользоваться новым сервисом жители 29 субъектов России. До конца 2022 года планируется охватить всю территорию страны.

Заместитель главы Минцифры Олег Качанов отметил, что в дальнейшем функционал сервиса будет расширен. В частности, в третьем квартале 2022 года появится возможность прикрепить к поликлинике ребенка.

Чтобы воспользоваться возможностью онлайн-прикрепления к поликлинике через портал Госуслуг, нужно перейти в личный кабинет, зайти в раздел "Здоровье" и выбрать опцию "Прикрепиться к поликлинике", после чего заполнить необходимую форму с персональными данными. В одном регионе поликлинику можно менять один раз в год.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минцифры России летом 2022 года планирует запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

"Минцифры приступило к тестированию сервиса электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. И мы планируем, что летом мы введем этот сервис в промышленную эксплуатацию", - уточнил Шадаев.