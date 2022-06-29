Вице-президент РСПП сообщил, что некоторые компании Запада возвращаются в Россию через третьи страны

В РСПП сообщили, что компании Запада возвращаются в Россию через третьи страны Фото: REUTERS

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников рассказал, что некоторые западные компании возвращаются в РФ через третьи страны.

Он не смог подтвердить или опровергнуть информацию в СМИ, что российский рынок покинула 1 тысяча зарубежных организаций. По словам Красильникова, официальных данных об этом нет, так как форма «ухода» у каждой компании разная.

- Ушел, допустим, какой-то крупный бренд, но остались его субподрядчики, их российские «дочки», которые могут действовать вообще под совершенно иными названиями. Другие покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны, — цитирует Красильникова РИА Новости.

Ранее британская компания Diageo, владеющая алкогольными брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan, приняла решение покинуть российский рынок. Как рассказали в компании, решение было принято после того, как приостановил поставлять готовую продукцию в Россию в марте этого года. Так отметили, что постепенное сокращении бизнеса в РФ растянется примерно на шесть месяцев, в течение которых Diageo планирует поддерживать российских сотрудников.

До этого финская компания Nokian Tyres, производящая автомобильные шины, приняла решение об уходе с российского рынка в связи с боевыми действиями на Украине. Производитель отметил, что из-за обесценивания российских активов убытки Nokian во втором квартале 2022 года составят 300 миллионов евро. Стоимость активов компании в России и Белоруссии на конец мая оценивались в 400 миллионов евро.