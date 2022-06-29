Сенатор Косачев назвал аморальным отказ Норвегии пропустить грузы для россиян на Шпицберген

Константин Косачев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отказ Норвегии пропустить груз треста "Арктикуголь", предназначенный для российских шахтеров в Шпицбергене не только противозаконен, но и по своей сути аморален. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в среду, 29 июня 2022 года.

"Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтёров без продуктов питания, что аморально по своей сути, - написал Косачев в своем телеграм-канале. - Это нарушает права человека и принципы гуманизма".

Российский сенатор также указал на международно-правовой статус архипелага Шпицберген, который определяется Парижским договором 1920 года, к которому Советский Союз присоединился в 1935 году. Согласно документу, архипелаг является автономией в составе Норвегии при условии, что граждане стран-участников договора пользуются на его территории теми же правами, что и норвежцы.

Таким образом, Осло нарушило свои международные обязательства, ущемив права российских граждан, находящихся на территории Шбицбергена, заключил Косачев.

Как ранее писал сайт kp.ru, Норвегия отказалась пропустить через контрольно-пропускной пункт "Стурскуг" грузы из России, предназначенные для жителей российских поселений на архипелаге Шпицберген. Разрешение на перевозку продовольствия для жителей шахтерского поселка Баренцбург от Осло, несмотря на усилия российских дипломатов, так и не было получено.