Сайт «Роскосмоса» подвергся кибератаке после публикации фото «центров принятия решений» Запада

Сайт госкорпорации «Роскосмос» подвергся кибератаке Фото: Роскосмос

Официальный сайт российской госкорпорации «Роскосмос» подвергся кибератаке после публикации фото «центров принятия решений» Запада. Об этом сообщила пресс-служба организации.

- После публикации Роскосмосом космических снимков «центров принятия решений» (Североатлантического альянса), сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке, — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Также уточняется, что кибератака была произведена из Екатеринбурга.

Напомним, во вторник, 28 июня, «Роскосмос» в преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде 28-30 июня, опубликовал снимки и координаты «центров принятия решений» западных стран из космоса. Фотографии, сделанные спутником «Ресурс-П», были представлены в Telegram-канале корпорации. На фотографиях можно увидеть Белый дом и Пентагон, расположенные в Вашингтоне, конгресс-центр IFEMA, который находится в Мадриде, и где будет проходить предстоящий саммит. Также представлены Министерство обороны Великобритании, Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже, Рейхстаг и Ведомство федерального канцлера в Берлине.