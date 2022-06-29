Фото сбитого беспилотника ВСУ в Курской области показал губернатор Старовойт

Сбитый беспилотник. Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт продемонстрировал четыре фото сбитого в регионе украинского беспилотника. Чиновник разместил снимки в своем телеграм-канале в среду, 29 июня 2022 года.

Как выяснилось, в воздушное пространство России зашел "Стриж" Ту-141, который был произведен еще в СССР.

На месте падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают следственные органы.

Сбитый беспилотник. Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Как ранее писал сайт kp.ru, Роман Старовойт вечером 28 июня сообщил, что восточнее города Курск был сбит украинский беспилотник. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений тоже нет.

Сбитый беспилотник. Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Напомним, 19 июня глава Курской области рассказал, что беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров. В результате произошедшего незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта. В частности, были выбиты стекла и поврежден забор. Пострадавших нет.