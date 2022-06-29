Посол ЛНР в России сообщил о сдаче в плен трети украинских боевиков под Лисичанском

В ЛНР сообщили о сдаче в плен трети украинских боевиков под Лисичанском Фото: REUTERS

Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал о сдаче в плен трети украинских боевиков под Лисичанском.

- По последним данным, с достаточно большими жертвами идут действия в районе Приволья. У меня нет цифр, но долетают известия, что (со стороны Украины) много боевиков сдались в плен - 1/3 сдалась и 2/3 остались лежать на поле, — сказал он в эфире «Соловьев Live», добавив, что точное количество сложивших оружие сейчас уточняется.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о дезертирстве 30 бойцов Вооруженных сил Украины в районе Александрополя в ДНР. По его словам, такие случаи принимают массовый характер.

До этого Министерство обороны России опубликовало видео со сдавшимися солдатами Вооруженных сил Украины. Один из пленных рассказал, что был мобилизован, как и практически все военные Украины. Он призвал украинцев сложить оружие и «идти домой, к семьям, матерям». Мужчина добавил, что к пленным хорошо относятся и кормят три раза в день. Сложившие оружие имеют воду и находятся в тепле.