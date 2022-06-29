В США сообщили, что одно слово Путина напугало Пентагон

Владимир Путин Фото: REUTERS

Обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл сообщила, что обещание российского лидера Владимира Путина передать ракетные комплексы «Искандер-М» Белоруссии напугало Пентагон.

- Конечно, когда кто-либо использует слово «ядерный», у вас возникают опасения. Честно говоря, это выглядит довольно безответственно со стороны национального лидера говорить о применении ядерного оружия и делать это в целом бесцеремонно, — цитирует издание представителя американского военного ведомства.

По словам представителя Пентагона, ведомство серьезно относится к таким заявлениям после начала спецоперации РФ на Украине. Американские стратегические силы всегда следят за развитием событий в этом направлении, уточнил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием. Он уточнил, что речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия. Так Песков прокомментировал информацию о том, что лидеры стран «Большой семерки» выразили «серьезную озабоченность» из-за возможной передачи российских ракет с ядерным оружием Белоруссии.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия никогда не озвучивала «ядерных угроз». Она подчеркнула, что российские подходы основаны на логике сдерживания, особенно актуальных в нынешних условиях.