Курс доллара опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года

Курс доллара упал ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года Фото: REUTERS

Согласно данным Московской бирже, курс доллара опустился ниже 51 рубля. Это произошло впервые с мая 2015 года.

К 10:15 по московскому времени, американская валюта торговалась за 50,993 рубля. При этом курс евро составил 53,257 рубля.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин заявил, что ослабление рубля до 70-80 за доллар не обойдется без последствий. Последствиями подобного ослабления рубля, могут стать дополнительное инфляционное давление, которое будет препятствовать снижению ставок, удорожание импорта важных товаров, комплектующих, а, значит, и дополнительные проблемы для восстановления производственных цепочек, а также ослабление уверенности бизнеса и населения, отметил специалист.

До этого специалисты рассказали жителям России, что делать с долларами и евро. Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнев советует избавлять от иностранной валюты.