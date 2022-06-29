Глава МИД Германии заявила, что страна не будет отказываться от Основополагающего акта Россия – НАТО

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что страна не намерена отказываться от Основополагающего акта Россия - НАТО.

Она рассказала, что на саммите в Мадриде альянс примет новую стратегическую концепцию, так как должен быть «в состоянии защитить себя от России».

- Но мы всегда давали понять, будучи федеральным правительством Германии, что мы, например, не хотим денонсировать Основополагающий акт Россия – НАТО, — сказала она в эфире телеканала ZDF.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил оставить основные силы новых бригад НАТО для Прибалтики и Польши на территориях родных государств, но держать их в боеготовности. По данным газеты Die Welt, планируется укрепление «усиленного передового присутствия» в Литве, Эстонии, Латвии и Польше, с использованием дополнительных бригад численностью в 3-5 тысяч человек в каждой из них. Так как постоянное размещение соединений такого масштаба для стран обходится дорого, а ведущие контингенты - германский (в Литве), британский (в Эстонии) и канадский (в Латвии) - также испытывают фактические проблемы из-за отсутствия готовых к использованию и полностью оснащенных бригад военных, Шольц выступил с компромиссным предложением.