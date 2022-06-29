Джонсон считает, что если бы Путин был женщиной, то Россия не начала бы спецоперацию на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной.

- Если бы Путин был женщиной, коей он, очевидно, не является, но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную войну мачо — вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал, — сказал он в эфире телеканала ZDF, добавив, что спецоперация является «идеальным примером токсичной маскулинности».

Ранее Борис Джонсон усомнился, что страна вступит в прямой конфликт с Россией на фоне ухудшения отношения Москвы и НАТО из-за спецоперации. Он добавил, что Британии необходимо увеличивать оборонный бюджет, когда «угрозы меняются». Он напомнил, что власти страны уже увеличили бюджет 24 миллиарда фунтов стерлингов.

До этого премьер Британии в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлю Макрону в Германии заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на сегодняшний день будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций России. Как сообщили в канцелярии главы британского правительства, Джонсон «подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности», а также и даст президенту России Владимиру Путину «карт-бланш» на «постоянное манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками».