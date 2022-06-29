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В мире29 июня 2022 8:07

Джонсон считает, что если бы Путин был женщиной, то Россия не начала бы спецоперацию на Украине

Премьер Британии назвал спецоперацию «идеальным примером токсичной маскулинности»
Виктор БАЖЕНОВ
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной.

- Если бы Путин был женщиной, коей он, очевидно, не является, но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную войну мачо — вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал, — сказал он в эфире телеканала ZDF, добавив, что спецоперация является «идеальным примером токсичной маскулинности».

Ранее Борис Джонсон усомнился, что страна вступит в прямой конфликт с Россией на фоне ухудшения отношения Москвы и НАТО из-за спецоперации. Он добавил, что Британии необходимо увеличивать оборонный бюджет, когда «угрозы меняются». Он напомнил, что власти страны уже увеличили бюджет 24 миллиарда фунтов стерлингов.

До этого премьер Британии в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлю Макрону в Германии заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на сегодняшний день будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций России. Как сообщили в канцелярии главы британского правительства, Джонсон «подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности», а также и даст президенту России Владимиру Путину «карт-бланш» на «постоянное манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками».