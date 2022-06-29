WhatsApp стал недоступен для скачивания на ПК в России

WhatsApp Web стал недоступен для скачивания в России Фото: REUTERS

Пользователи персональных компьютеров (ПК) в России обратили внимание, что пропала возможность скачать приложение мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России) с официального сайта. В этом убедился корреспондент "Комсомольской правды".

В частности, при попытке открыть страницу для скачивания WhatsApp Web для Windows высвечивается сообщение: "Не удается открыть эту страницу, подключение было сброшено".

Вместе с тем российские пользователи ПК, которые для выхода в интернет используют VPN, утверждают, что никаких проблем со скачиванием популярного мессенджера у них нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, Московский городской суд в понедельник 20 июня признал законным запрет Facebook* и Instagram* в России, отклонив жалобу компании Meta Platforms* на решение о признании ее деятельности экстремистской.

Напомним, российский суд 21 марта 2022 года постановил запретить Facebook* и Instagram* и начать блокировку немедленно.

*Организация признана экстремистской, запрещена в России.