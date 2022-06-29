ФСБ задержала жителей Волгоградской области по подозрению в подготовке к захвату власти

Сотрудники ФСБ задержали жителей Волгоградской области по подозрению в подготовке к захвату власти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителей Волгоградской области, которых подозревают в подготовке к захвату власти.

Отмечается, что правоохранители выявили причастность задержанных к экстремистской организации. Группа готовилась «к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации», пишет РИА Новости.

Заведено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Дагестане финансиста ИГИЛ*. На отправленные им средства в 2017 году был совершен теракт в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек. Силовики в ходе обысков изъяли у задержанного банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры, религиозно-пропагандистскую литературу. По информации ведомства, финансист направлял террористам деньги с помощью банковских карт и системы мгновенных переводов Western Union. Известно также, что в 2015 году он перевел участнику террористической организации тысячу долларов.

*Запрещенная в РФ террористическая организация