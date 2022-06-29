В Амурской области вручили губернаторские премии за работу с молодежью

Десять амурчан, которые внесли значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики в Амурской области, получили премии губернатора по 20 тысяч рублей. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области вручили губернаторские премии за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики. Десять жителей области получили по 20 тысяч рублей за активную работу с молодежью и профессионализм. Глава региона Василий Орлов отметил, что губернаторские премии за работу с молодежью в Приамурье присуждаются уже 20 лет.

- В последние годы мы стали активнее поддерживать молодежные инициативы: выплачиваем стипендии Муравьева-Амурского, учредили премии для волонтеров, осуществляем грантовую поддержку (в этом году – почти два миллиона рублей), самые активные выходят на всероссийские форумы, где у них есть возможность побороться за федеральные гранты. Работа с молодежью позволяет властям находить оригинальные и результативные решения, - подчеркнул Василий Орлов.

Премии были присуждены жителям Благовещенска, Свободного, Белогорска, Благовещенского, Бурейского, Зейского, Белогорского и Ивановского районов. Кроме того, более 20 представителей молодежи получили благодарственные письма министерства образования и науки области за инициативу и творческий подход.

Вручая награды, глава регионального министерства образования Светлана Яковлева отметила: молодежь является силой, которая будет создавать будущее Амурской области в ближайшие десятилетия. Поэтому очень важно, чтобы идеи молодых людей всегда находили поддержку.