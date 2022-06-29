Сенатор Клишас поставил под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

Андрей Клишас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген теперь под большим вопросом, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя отказ Осло пустить грузы для трудящихся там российских шахтеров.

"Согласен с Косачевым, но переводя с дипломатического на юридический - после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом", - написал Клишас в своем телеграм-канале в среду, 29 июня 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-спикер Совфеда Константин Косачев обратил внимание, что Осло нарушило свои международные обязательства, ущемив права российских граждан, находящихся на территории Шбицбергена.

В частности, Косачев привел Парижский договор 1920 года о статусе архипелага. Согласно документу, архипелаг является автономией в составе Норвегии при условии, что граждане стран-участников договора пользуются на его территории теми же правами, что и норвежцы.

Напомним, что в шахтерском поселке Баренцбург, куда Осло не пустило груз с продовольствием, проживают около 500 человек, в том числе шахтеры-вахтовики, задействованные в работах на угольных шахтах российского треста "Арктикуголь".