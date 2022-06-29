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Экономика29 июня 2022 9:10

Минэкономразвития ожидает дефляцию в России в июне 2022 года

Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Виктор БАЖЕНОВ
Максим Решетников

Максим Решетников

Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что ведомство ожидает дефляцию в стране в июне 2022 года.

- Уже очевидно, что по июню мы будем иметь дефляцию, — сказал министр во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ранее Минэкономразвития РФ заявило о замедлении годовой инфляции за неделю с 11 по 17 июня. По данным обзора «О текущей ценовой ситуации», подготовленной ведомством, за этот период инфляция в годовом выражении замедлилась 16,42% в годовом выражении. Неделей ранее этот показатель составлял 16,69%. Сообщалось, что инфляция замедлилась из-за дешевеющих продуктов, в частности, овощей и фруктов. Так, за неделю снижение цен на продовольственные товары составило 0,25%. Также отмечалось, что уже 15-ю неделю подряд снижаются цены на бензин.