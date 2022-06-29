Нарышкин расшифровал букву "С" в названии подразделения нелегальной разведки СВР

Сергей Нарышкин. Фото: Пресс-бюро СВР

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, как расшифровывается буква "С" в названии подразделения нелегальной разведки. Его слова приводит РИА Новости.

"С" расшифровывается просто как первая буква от слова "специальный", - констатировал Нарышкин, уточнив, что до переименования в управление "С" в 1966 году структура носила название "Специальное управление" КГБ.

По его словам, оперативный состав даже спустя полвека со дня переименования продолжает в неофициальной обстановке называть управление "С" "спецуправлением".

Отметим, что российская нелегальная разведка накануне отметила столетие со дня основания. Ее агенты работают в других государствах под видом жителей этих стран, используя тщательно проработанные легенды о своей личности и биографии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Нарышкин в ходе церемонии открытия проекта "Страна великих свершений. #Россиюнеотменить" заявил, что Россия – международный гарант безопасности и стабильности.

Глава СВР добавил, что тысячелетняя история России свидетельствует о том, что население страны в самые ответственные моменты отвечало на вызовы времени консолидацией общества, мужеством и единением, а также стремлением к созиданию и готовностью к самопожертвованию.