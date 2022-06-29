Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на снижение ключевой ставки в России уйдет 2-2,5 года. Также она выразила мнение, что стремление искусственно вернуть курс валют к прежнему уровню может привести к девальвации.

- Мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям, — сказала она.

Набиуллина добавила, что Банк России видит возможность и дальше снижать ключевую ставку, однако «ситуация изменчива».

Ранее Набиуллина заявила, что запрета на хождение доллара, евро, а также других валют в России не будет. В ходе выступления Набиуллина также пообещала, что российские граждане сохранят свои валютные вклады, а также призвала снять большинство валютных ограничений по мере возможной стабилизации ситуации в стране.

До этого глава Центробанка выразила мнение, что действие антироссийских санкций еще не проявилось в полно мере и в такой степени, как это ожидалось. По словам главы Центробанка, определенную роль в этом сыграла способность российских компаний к адаптации. Набиуллина предупредила, что полный эффект санкций может стать ощутимым через какое-то время.