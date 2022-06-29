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Общество29 июня 2022 9:38

«Русский Уголь» утвердил новую экологическую политику

Компания считает природоохранную деятельность одним из главных приоритетов работы
Ксения БОГДАНОВА
Ключевой целью своей политики компания называет снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду. Фото: Global Look Press

Ключевой целью своей политики компания называет снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду. Фото: Global Look Press

АО «Русский Уголь» утвердил новую природоохранную концепцию своей работы - Экологическую политику. Документ определяет позицию компании и ее дочерних предприятий, а также декларирует поэтапное достижение концепции устойчивого развития и принципов ESG.

Главными приоритетами одно из крупнейших добывающих предприятий России считает рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности производства. Ключевой целью своей политики компания называет снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду в зонах работы добывающих предприятий, следование природоохранному законодательству и инициативную экологическую деятельность.

- Внедрение такого документа, как «Экологическая политика», является не только декларацией, но и носит практический характер, который, шаг за шагом, позволит всем активам АО «Русский Уголь» применять у себя лучшие и наиболее эффективные и современные практики для решения конкретных задач и совершенствования природоохранной деятельности в целом, - подчеркнули в компании.

Предприятия «Русского угля» занимаются добычей в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии. Фото: АО «Русский уголь».

Предприятия «Русского угля» занимаются добычей в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии. Фото: АО «Русский уголь».

Предприятия «Русского угля» занимаются добычей в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии. На них реализуется широкий комплекс природоохранных мероприятий. Специалисты проводят мониторинг окружающей среды, в том числе следят за состоянием атмосферного воздуха, водоемов, почвы и снега. В Хакасии при поддержке «Русского угля» создается заказник «Озера Койбальской степи». Особое внимание уделяется внедрению современных технологий на производстве. В 2021 году в Хакасии на разрезе «Кирбинский» ввели в эксплуатацию очистные сооружения карьерных и дренажных вод. Объем финансирования в их строительство составил около 500 млн рублей.