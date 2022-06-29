«Русский Уголь» утвердил новую экологическую политику

Ключевой целью своей политики компания называет снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду. Фото: Global Look Press

АО «Русский Уголь» утвердил новую природоохранную концепцию своей работы - Экологическую политику. Документ определяет позицию компании и ее дочерних предприятий, а также декларирует поэтапное достижение концепции устойчивого развития и принципов ESG.

Главными приоритетами одно из крупнейших добывающих предприятий России считает рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности производства. Ключевой целью своей политики компания называет снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду в зонах работы добывающих предприятий, следование природоохранному законодательству и инициативную экологическую деятельность.

- Внедрение такого документа, как «Экологическая политика», является не только декларацией, но и носит практический характер, который, шаг за шагом, позволит всем активам АО «Русский Уголь» применять у себя лучшие и наиболее эффективные и современные практики для решения конкретных задач и совершенствования природоохранной деятельности в целом, - подчеркнули в компании.

Предприятия «Русского угля» занимаются добычей в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии. Фото: АО «Русский уголь».

Предприятия «Русского угля» занимаются добычей в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии. На них реализуется широкий комплекс природоохранных мероприятий. Специалисты проводят мониторинг окружающей среды, в том числе следят за состоянием атмосферного воздуха, водоемов, почвы и снега. В Хакасии при поддержке «Русского угля» создается заказник «Озера Койбальской степи». Особое внимание уделяется внедрению современных технологий на производстве. В 2021 году в Хакасии на разрезе «Кирбинский» ввели в эксплуатацию очистные сооружения карьерных и дренажных вод. Объем финансирования в их строительство составил около 500 млн рублей.