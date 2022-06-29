Байден заявил о намерении разместить в Польше постоянный штаб одного из армейских корпусов США Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены разместить в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде.

«В Польше мы собираемся создать постоянный штаб пятого корпуса армии США», – сказал глава Белого дома.

По словам политика, Вашингтон и НАТО планируют наращивать свои силы «по всему восточному флангу».

Как писал сайт Kp.ru, Байден также сообщил, что страна усилит военное присутствие по всей Европе. США намерены нарастить военное присутствие в Германии и Италии, увеличить количество базирующихся в Испании эсминцев с четырех до шести и направить в Великобританию две дополнительных эскадрильи истребителей пятого поколения F-35, уточнил президент.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс нарастит численность сил быстрого реагирования альянса в 7,5 раза – с 40 до более чем 300 тысяч человек. Кроме того, НАТО создаст на восточном фланге альянса склады с вооружениями и сформирует специальные силы для действий в этом регионе.