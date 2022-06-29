Минфин России допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля

Антон Силуанов Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля. По его словам, ведомство совместно с Минэкономразвития приняли больше расходных решений, чем у РФ будет доходов.

- Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке, — сказал он, пояснив, что это повлияет на курс рубля.

Силуанов отметил, что окончательного решения по данному вопросу пока нет.

Ранее Силуанов заявил, что отказ России совершать выплаты по еврооблигациям РФ в иностранной валюте и переход на выплаты в рублях не считается дефолтом. Как отметил Силуанов, дефолтом можно назвать отсутствие платежа со стороны России. Он объяснил, что неполучение платежа инвестором может быть связан с запретом проводить любые операции, связанные с Россией, либо с прямым запретом иностранным инвесторам получать платежи от РФ. В таких условиях, подчеркнул глава Минфина, возникает ситуация, когда должник хочет выполнить обязательства, но не может этого сделать так, как это было оговорено. Поэтому должник выбирает тот способ, который доступен, то есть в данном случае это рубль, добавил Силуанов.