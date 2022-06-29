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Экономика29 июня 2022 9:57

Набиуллина заявила об устойчивости российских банков

Кредитование в России постепенно оживает, отметила глава Центробанка
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Набиуллина заявила об устойчивости российских банков

Набиуллина заявила об устойчивости российских банков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские банки сегодня устойчивы, проведение их системной капитализации пока не требуется, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«По нашей оценке, на сегодняшний день какой-то системной капитализации банков не нужно. Может быть, потребуется, адресная капитализация отдельных банков своими собственниками. То есть, в целом, банковская система этот удар пережила, но это сказалось на кредитовании. Но мы видим, как постепенно оживает кредитование», – заявила глава Центробанка на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как писал сайт kp.ru, Набиуллина заявляла, что экономика России никогда не будет прежней. Она также призвала пересмотреть выгоду от экспорта, отметив, что большая часть российского производства должна работать на внутренний рынок.

Ранее глава ЦБ заявила, что действие антироссийских санкций еще не проявилось в полно мере и в такой степени, как это ожидалось. По словам главы Центробанка, определенную роль в этом сыграла способность российских компаний к адаптации.