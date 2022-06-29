Захарова назвала фейками заявления Киева об ударах российских войск по торговому центру в Кременчуге Фото: Евгения ГУСЕВА

Заявления украинских властей о том, что Вооруженные силы якобы нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг являются фейками, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вопиющей провокацией режима Зеленского стала попытка обвинить российские вооруженные силы в нанесении 27 июня удара по торговому центру в городе Кременчуге. Как утверждал киевский режим, там находилось около тысячи гражданских лиц и так далее. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены», – сказала дипломат на брифинге.

Представитель МИД РФ призвала западную общественность поинтересоваться у свои властей, зачем поставленное ими вооружение хранится в непосредственной близости от торгового центра. По ее словам, это делается намеренно, чтобы использовать мирных граждан «в качестве заложников своих геополитических интересов».

Как писал сайт kp.ru, накануне глава МИД России Сергей Лавров прокомпентировал ситуацию с ударами по украинскому Кременчугу. По его словам, Вооруженные силы России наносили удар по ангарам с американским оружием, в результате чего произошло возгорание торгового центра.

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