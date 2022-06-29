Кулеба заявил, что Украина не отказывается от планов вступить в НАТО

Украина не отказалась от планов о вступлении в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не отказывается от планов вступить в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью французской радиостанции RFI.

Глава украинского МИД аргументировал это тем, что направленность на вступление в Североатлантический альянс прописана в конституции государства.

"Но для вступления в НАТО одного нашего желания недостаточно. Нужно, чтобы и альянс этого хотел", - признал дипломат, добавив, что НАТО "не сделала никаких шагов" в ответ на все предложения по данному вопросу.

Напомним, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина считает бесперспективными попытки вступить в НАТО. По его словам, нивелирует усилия Украины по вступлению в НАТО позиция некоторых отдельных стран-членов альянса.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО получил четкое послание, что конфликт требуется решить только военным путем.