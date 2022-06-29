Рябков заявил, что члены НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета Соединенным Штатам Америки.

- Насколько предстоящий период окажется для наших североевропейских соседей спокойным, у меня на этот счет большие сомнения. В конечном итоге они отдают часть своего внешнеполитического и оборонного суверенитета Вашингтону, другим, так называемым, старшим партнерам по НАТО, — сказал он.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что страна усилит военное присутствие по всей Европе. Заявление было сделано во время встречи главы государства с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Байден уточнил, что США намерены усилить военное присутствие в Германии и Италии, увеличить количество базирующихся в Испании эсминцев с 4 до 6. Помимо этого, Вашингтон направит в Британию две дополнительных эскадрильи истребителей пятого поколения F-35.

До этого Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО нарастит численность сил быстрого реагирования альянса в 7,5 раза. Численность сил будет увеличена с 40 до более чем 300 тысяч человек. Кроме того, НАТО создаст на восточном фланге альянса склады с вооружениями и сформирует специальные силы для действий в этом регионе.