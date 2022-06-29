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Политика29 июня 2022 10:29

Рябков заявил, что члены НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета США

Замглавы МИД РФ усомнился, что предстоящий период будет спокойным для стран Северной Европы
Виктор БАЖЕНОВ
Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны НАТО отдают часть своего оборонного суверенитета Соединенным Штатам Америки.

- Насколько предстоящий период окажется для наших североевропейских соседей спокойным, у меня на этот счет большие сомнения. В конечном итоге они отдают часть своего внешнеполитического и оборонного суверенитета Вашингтону, другим, так называемым, старшим партнерам по НАТО, — сказал он.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что страна усилит военное присутствие по всей Европе. Заявление было сделано во время встречи главы государства с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Байден уточнил, что США намерены усилить военное присутствие в Германии и Италии, увеличить количество базирующихся в Испании эсминцев с 4 до 6. Помимо этого, Вашингтон направит в Британию две дополнительных эскадрильи истребителей пятого поколения F-35.

До этого Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО нарастит численность сил быстрого реагирования альянса в 7,5 раза. Численность сил будет увеличена с 40 до более чем 300 тысяч человек. Кроме того, НАТО создаст на восточном фланге альянса склады с вооружениями и сформирует специальные силы для действий в этом регионе.