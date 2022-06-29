Британия ввела санкции против Потанина, Гуцериева и Цивилева

Владимир Потанин. Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС

Российские предприниматели Владимир Потанин и Саид Гуцериев, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попали в расширенный санкционный список Великобритании. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Также под новые санкции Британии попали Московский индустриальный банк и председатель АО "Колмар груп" Анна Цивилева.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Великобритании расширили санкции в отношении России. В новый пакет ограничений вошли в частности запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза, а также дополнительные меры в отношении технологий и товаров нефтепереработки.

Кроме того, санкции включают запрет на экспорт и передачу товаров и технологии, относящихся к химическому и биологическому оружию, товаров и технологий морского сектора, топлива для реактивных двигателей и присадок к нему, а также запрет на оказание технической и финансовой помощи в передаче этих товаров России.