Сбер представил новый индекс Иванова: Впервые за 8 лет он показал уверенность россиян в укреплении рубля

Новое исследование оценивает потребительское настроение россиян в мае 2022 года по сравнению с маем 2020 года, на который пришелся разгар пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители России ожидают, что рубль будет укрепляться и дальше. Об этом свидетельствует новый индекс Иванова, представленный аналитиками Сбера. В том, что рубль будет расти, уверены 40% участников исследования. Его ослабления ждут 19% респондентов, еще 17% считают, что курс национальной валюты не изменится. Таким образом, уровень тревожности россиян за судьбу рубля опустился до минимума за последние 8 лет.

Индекс Иванова составляется на основе опроса более 2300 человек и показывает, склонны ли граждане больше копить или тратить. Новое исследование оценивает потребительское настроение россиян в мае 2022 года по сравнению с маем 2020 года, на который пришелся разгар пандемии. Как выяснилось, основная часть показателей индекса улучшилась. С учётом этого аналитики SberCIB Investment Research предсказывают более мягкое влияние текущей экономической ситуации на бизнес, чем два года назад.

Так, в мае этого года индекс потребительской уверенности вырос на 4 процентных пункта по сравнению с мартом, когда он просел до -19%. Текущие показатели превысили значения «пандемийного» мая 2021 года на 17 процентных пунктов (тогда он снизился до -36%).

Индекс чистого найма вырос в мае по сравнению с мартом 2022 на 3,6 процентных пункта (до - 29,9%). Индекс оценки перспектив бизнеса также пошел вверх - с 7% в марте 2022 года до 12% в мае.

Результаты опроса показывают, что жители страны уверены в завтрашнем дне и считают риск потерять работу минимальным. При этом доля позитивно настроенных граждан стала рекордной за всю историю проведения исследования - 65% опрошенных. Еще 23% участников опроса в 2022 году ожидают повышения зарплаты.

Ивановы также считают, что российский бизнес сегодня стал более устойчивым, чем во время пандемии коронавируса. О том, что угроз для финансовой стабильности нет, заявили 56% респондентов (это на 22 процентных пункта больше, чем в 2020 году).

Более половины (55%) Ивановых по уровню благосостояния склонны считать себя средним классом (что на 3 процентных пункта больше, чем в марте 2022 года). Этот показатель немного подрос по сравнению со средним значением за последние 7 лет (51%) и значительно улучшился по сравнению с маем 2020 (47%), когда россияне тревожились за свое будущее из-за пандемии коронавируса.

Доля респондентов, регулярно следящих за колебаниями курсов валют, в мае составила 23%. В том, что они наблюдают за курсом время от времени, признались 53% опрошенных. Еще 24% сообщили, что не следят за курсами валют.

С марта 2022 года граждане активно размещали накопленные средства на вкладах в банках, что связано с повышением ключевой ставки ЦБ. Средний прирост размера депозитов по всем группам доходов в марте составил 158% (для сравнения, в феврале он составил 12%). В апреле этот показатель вырос еще больше - до 186%. При этом чаще всего вклады в банки делали участники опроса с низкими доходами.

Кроме финансовых вопросов исследователи интересовались и другими показателями качества жизни россиян. Больше всего жители страны по-прежнему тревожатся за своем здоровье. В этом признались 62% опрошенных в мае респондентов (в марте об этом говорили 54% Ивановых). Спросили исследователи и о том, чувствуют ли участники опроса себя счастливыми. Утвердительно на этот вопрос ответили 56% Ивановых (в мае 2020 года счастливыми себя ощущали 48%).

Исследование Сбера проводилось с 1 по 16 мая 2022 года, эксперты проанализировали ситуацию в экономике после первоначальной стабилизации на фоне введения западных санкций. В опросе участвовали жители страны в возрасте от 18 до 65 лет из 164 российских городов с населением свыше 100 тысяч человек.