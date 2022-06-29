К российскому аналогу SWIFT присоединились 70 банков из 12 стран

Набиуллина сообщила, что к российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В настоящее время к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) присоединились уже 70 иностранных банков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«На данный момент 70 иностранных организаций из 12 стран к ней присоединены. Эта работа идет, но это зависит от партнеров», – рассказал глава Центробанка на съезде Российского союза промышленником и предпринимателей.

Как отметила Набиуллина, многие партнеры опасаются вторичных санкций подключения к российскому аналогу SWIFT, поэтому Банк России не может раскрывать список этих организаций. По ее словам, ЦБ готов присоединить к СПФС всех желающих, и для этого у регулятора есть технические решения, позволяющие подключить банки к системе достаточно быстро.

Как ранее писал сайт kp.ru, СПФС, разработанная как аналог платежной системы SWIFT внутри страны, предусматривает присоединение зарубежных участников.