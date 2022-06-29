В США заявили, что саммит G7 закончился провалом

В Соединенных Штатах заявили, что саммит G7 закончился провалом Фото: REUTERS

Американское издание Politico заявило о провале саммита G7, который ранее прошел в Германии.

Издание указало на то, что у всех членов «семерки» остались разногласия по всем обсуждаемым на мероприятии вопросам. Страны G7 хвастались единством, но так и не смогли ничего сделать для прекращения спецоперации России и стабилизации цен в мире. Помимо этого, одни инициативы противоречили другим, заметил автор публикации.

- Чего стоит, например, декларируемое ими стремление снизить цены на нефть и газ при одновременном подтверждении цели прекратить использование ископаемого топлива, — говорится в публикации издания.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что саммит «Большой семерки» показал «кризис либеральной системы», продемонстрировав неспособность западных лидеров определиться в своих подходах к национальной безопасности, а также отвечать за принимаемые решения. Захарова также отметила видео, где президент Франции Эмманюэль Макрон спрашивает американского коллегу Джо Байдена, что им делать с углеводородами, так как, по его словам, их поставщики на Ближнем востоке «находятся на пределе своих возможностей».