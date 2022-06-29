Путин поручил повысить спрос на отечественные твердые полезные ископаемые Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны реализовать меры по формированию спроса на отечественные твердые полезные ископаемые.

«Правительству РФ разработать и реализовать комплекс первоочередных мероприятий по формированию спроса на отечественные твердые полезные ископаемые, в том числе редкие и редкоземельные металлы, титан, литий, марганец, бериллий, тантал, вольфрам в отдельных критически важных секторах экономики (металлургия, оборонно-промышленный комплекс, химическая, медицинская промышленность, строительство)», – сказано в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

Как отмечается в документе, меры необходимы для обеспечения технологической независимости и безопасности страны на основе полного жизненного цикла производства продукции от сырья до конечного изделия.

Отмечается, что комплекс мер должен включать организацию консолидированного заказа на конкретные виды товаров с повышением доли отечественных твердых полезных ископаемых в цепочке их изготовления. Это должно быть достигнуто в частности за счет механизмов государственных закупок и операционного лизинга госкомпаний.