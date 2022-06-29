В России введут единый налоговый платеж

Единый платеж по налогам в России введут с 1 января 2023 года Фото: pixabay.com

Государственная дума России приняла закон о едином налоговом счете налогоплательщика. Об этом говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

Закон позволит оплачивать все налоги одним платежом. По словам авторов проекта, он позволяет решить задачу ответственности добросовестных налогоплательщиков и убрать для них риски быть подвергнутыми санкциям в случаях, когда есть переплата по одному налогу и недоимка по другому.

"Закон избавит от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов", - констатировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Для оплаты налогов достаточно будет указать ИНН и общую сумму выплат, далее платежи распределяет государство.

Кроме того, закон вводит единые сроки уплаты всех налогов – 28 число каждого месяца. Он вступит в силу 1 января 2023 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, на имя премьер-министра России Михаила Мишустина направлено предложение повысить планку стоимости продажи жилья, которая не облагается подоходным налогом, если вместо него приобретается новое. Автором инициативы выступила федеральная риелторская компания "Этажи".