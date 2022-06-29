В России назвали условие для возвращения смертной казни

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин Фото: Артем КИЛЬКИН

Возвращение смертной казни в России может произойти только при условии принятия новой конституции РФ, заявил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в двух соседних республиках. Я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране: в силу требований действующей конституции единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой конституции», – сказал глава КС России.

Зорькин отметил, что возвращение смертной казни невозможно ни в случае принятия соответствующего закона в парламенте, ни на референдуме, ни поправкой к действующей конституции. Председатель КС назвал возможный отказ от моратория на смертную казнь «очень плохим сигналом обществу».