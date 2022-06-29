FT: Британия намерена прекратить экспорт газа в Европу в случае его дефицита

Британия перекроет трубопроводы в Бельгию и Нидерланды в случае дефицита газа Фото: REUTERS

Великобритания в случае нехватки газа для собственных нужд прекратит поставки в Европу. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на чрезвычайный план британской энергетической компании National Grid.

Как говорится в публикации, одной из первых мер по стабилизации ситуации в случае дефицита голубого топлива станет перекрытие трубопроводов в Бельгию и Нидерланды.

По данным издания, европейские партнеры уже предупредили Лондон о недопустимости подобных действий, а также о "неприятных последствиях", которые произойдут при таком развитии событий.

Газета резюмирует, что подобный план может свести на нет стремление к международному сотрудничеству в области энергетики.

Как ранее писал сайт kp.ru, Объединение баварской экономики спрогнозировало, что в случае внезапного прекращения поставок газа из России Германию ждет снижение ВВП на 12,5% и потеря около 5,6 млн рабочих мест.

Напомним, Соединенные Штаты расценивают сокращение поставок российского газа в Европу как демонстрацию готовности России использовать энергоносители как оружие. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.