Глава МИД Британии считает, что переговоры с Россией возможны только после победы над ней на Украине

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила мнение, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения на Украине. Она считает, что это единственный способ достижения долгосрочного мира на территории Европы.

- Некоторые могут сказать, что существует возможность переговоров сейчас…, но я думаю, это создаст ложный мир… Мой очень твердый посыл заключается в том, что мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры, — сказала Трасс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais выразил мнение, что конфликт на Украине «закончится за столом переговоров». Столтенберг добавил, что альянс должен продолжать военную и экономическую помощь Киеву, а также ужесточать санкции против России. При этом он считает, что между НАТО и РФ нет тотального конфликта.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что попытки уладить конфликт на Украине на сегодняшний день будут только способствовать сохранению нестабильности в мире и усилению позиций России. По мнению Джонсона, попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности», а также и даст президенту России Владимиру Путину «карт-бланш» на «постоянное манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками».