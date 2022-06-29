В компании Nokian Tyres допускают продолжение работы в России в автономном режиме

В Nokian Tyres допускают продолжение работы в России в автономном режиме Фото: сайт компании Nokian Tyres

Производитель автомобильных шин Nokian Tyres может продолжить деятельность в России в автономном режиме, сообщил, генеральный директор компании в РФ Андрей Пантюхов.

«Принятые Евросоюзом санкционные ограничения сделали невозможной нашу дальнейшую работу в России в составе концерна Nokian Tyres. Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме. Мы верим, что принятие этого предложения позволит нам продолжить операционную деятельность в России», – приводятся его слова на сайте Nokian Tyres.

Как отметил Пантюхов, совету директоров концерна необходимо время для принятия решения. Кроме того, возможны другие варианты решения в рамках контролируемого ухода с российского рынка. По словам гендиректора Nokian Tyres в России, целью является решение, направленное на обеспечение продолжения устойчивой деятельности компании в РФ.

Как писал сайт Kp.ru, финская компания Nokian Tyres, производящая автомобильные шины, приняла решение об уходе с российского рынка в связи с боевыми действиями на Украине.