Госдума приняла закон о контроле за иноагентами в России

Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иностранных агентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума России приняла закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента в среду, 29 июня 2022 года.

Он обобщает нормы российского законодательства об иностранных агентах. В частности, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранный источник", "иностранное влияние" и "политический деятель". Кроме того, определяется, кто может быть признан иностранным агентом.

Кроме того, предусмотрено введение единого реестра иноагентов вместо существующих на сегодняшний день четырех. Определяется и порядок включения и исключения из этого реестра.

Закон призван систематизировать положения об иностранных агентах и сделать прозрачной процедуру контроля за деятельностью лиц и организаций, находящихся под зарубежным влиянием.

Такие лица обязаны информировать о статусе иноагента своих работников и органы публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы. Также они обязаны соответствующим образом маркировать производимые ими материалы. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Закон вступит в силу 1 декабря 2022 года.