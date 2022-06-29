МИД России потребовал от Норвегии разблокировать доставку грузов на Шпицберген

МИД России потребовал от Норвегии скорейшего решения вопроса с блокировкой доставки грузов на Шпицберген Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России заявило о неприемлемости блокировки Норвегией грузов в российские поселки на архипелаге Шпицберген. Ведомство потребовало от Осло скорейшего решения проблемы.

«29 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё, которой было заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» на архипелаге. Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», – сказано на сайте МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, в результате введения Осло ограничений на транспортировку российскими автоперевозчиками на территории Норвегии на границе двух стран оказались заблокированы товары, критически важные для обеспечения функционирования «Арктикугля» и Генконсульства России на Шпицбергене. Среди них продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запчасти для транспортных средств, уточнили в МИД.

Как писал сайт kp.ru, Норвегия отказалась пропустить через контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» грузы из России, предназначенные для жителей российских поселений на архипелаге Шпицберген. Разрешение на перевозку продовольствия для жителей шахтерского поселка Баренцбург от Осло, несмотря на усилия российских дипломатов, так и не было получено.