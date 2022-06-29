Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2022 12:02

Под Брянском уничтожен украинский беспилотник,трижды пытавшийся ударить по селу Случевск

Глава Брянской области заявил об уничтожении украинского беспилотника, трижды пытавшегося ударить по селу Случевск
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Под Брянском уничтожен украинский беспилотник,трижды пытавшийся ударить по селу Случевск

Под Брянском уничтожен украинский беспилотник,трижды пытавшийся ударить по селу Случевск

Фото: wikimedia.org

В Брянской области сбили и уничтожили ударный бесплотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который три раза пытался атаковать местное село Случевск. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей. Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, подразделения российских войск находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают территории России.

Как писал сайт Kp.ru, глава Курской области Роман Старовойт вечером во вторник, 28 июня, сообщил, что восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений тоже нет.