Под Брянском уничтожен украинский беспилотник,трижды пытавшийся ударить по селу Случевск Фото: wikimedia.org

В Брянской области сбили и уничтожили ударный бесплотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который три раза пытался атаковать местное село Случевск. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей. Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, подразделения российских войск находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают территории России.

Как писал сайт Kp.ru, глава Курской области Роман Старовойт вечером во вторник, 28 июня, сообщил, что восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений тоже нет.