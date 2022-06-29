Путин подарил Бердымухамедову шахматы, сабли и скульптуру наездника

Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин во время поездки в Ашхабад подарил бывшему президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову подарки. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Это шахматы в исполнении златоустовских мастеров, две сабли, композиция - скульптура «Возвращающийся наездник» - это наездник на коне, которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере, — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Ранее Владимир Путин и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов провели переговоры и подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между странами. Основные пункты подписанной Путиным и Бердымухамедовым декларации подразумевают готовность развивать экономическое сотрудничество с использованием потенциала ЕАЭС. В документе сказано о намерениях двух стран углублять сотрудничество в энергетике, в том числе в разработке нефтегазовых месторождений, а также развивать сотрудничество по вопросам обеспечения биологической безопасности. Также Россия и Туркмения намерены использовать накопленный в сфере медицины опыт для предупреждения новых эпидемий. В то же время РФ и Туркмения заявили об обеспокоености использованием IT-технологий для вмешательства во внутренние дела стран и подрыва их суверенитета.