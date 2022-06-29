Зеленский призвал НАТО предоставить Украине гарантии безопасности

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности.

"Я могу сказать, что нам требуется: нам нужны гарантии безопасности, и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности", - заявил Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите НАТО в Мадриде.

Он также призвал предоставить Украине финансовую и военную помощь.

"Украине необходимы современные противоракетная и противовоздушная оборона, и у вас есть эти системы… Финансовая помощь для Украины играет не меньшую роль, чем помощь оружием ", - отметил также Зеленский.

Кроме этого, украинский лидер призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН. Он также призвал организацию признать РФ "террористическим государством".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2022 года можно прочитать здесь.