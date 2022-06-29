Зеленский сравнил НАТО со старыми турникетами в метро

Владимир Зеленский сравнил Североатлантический альянс со старыми турникетами в метро Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил Североатлантический альянс со старыми турникетами в метро Киева.

- Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь — турникеты закрываются, пока не заплатишь, — сказал глава государства на саммите альянса в испанском Мадриде.

Ранее министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не отказывается от планов вступить в НАТО. Руководитель украинского внешнеполитического ведомства аргументировал это тем, что направленность на вступление в Североатлантический альянс прописана в конституции государства.

До этого заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ ответил Киеву на претензии, связанные с поставками оружия со стороны западных стран, посоветовав украинской стороне не думать о «распределении ролей в НАТО», воспринимая помощь в целом, а также указав на необходимость избегать эскалации с Россией. Джоанэ отметил, что Киев получил от стран Североатлантического альянса очень много вооружений и военной техники, а также указал на то, что НАТО должно прежде всего думать об опасности своих собственных членов.