Российские сети KFC и Burger King переходят на напитки от «Черноголовки»

Российские сети Burger King и KFC переходят на напитки от «Черноголовки» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) и Burger King переходят на напитки от фирмы «Черноголовки». Клиентам KFC в Москве уже доступны лимонады со вкусом колы, май-тая и пина-колады, а также обычная и газированная минеральные воды.

Как передает РИА Новости, кола от «Черноголовки» продается в KFC в бутылках за 99 рублей. В Burger King из 12 кранов доступны посетителям клиентам пока доступны только два – с холодным черным и зеленым чаем. В одном и московских Burger King подтвердили заказ на напитки от «Черноголовки»: скоро в сети появятся различные лимонады от этого бренда, в частности «Дюшес» и «Байкал». В тоже время в приложении ресторана никаких напитков от «Черноголовки» пока не представлено.

В пресс-службе «Чернологовки» рассказали, что контракт с KFC и Burger King действует с конца апреля этого года. Первым фирма поставляет лимонады в бутылках объемом 0,5 литра, вторым – лимонады в виде сиропов для розлива по стаканам.