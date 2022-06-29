«Мы видим новые возможности»: почему En+ Group живет будущим?

Любой бизнес – своего рода государство. И чем он крупнее, тем более масштабные перед ним стоят задачи. 28 июня руководство En+ Group приняло участие в пресс-конференции: «Энергия изменений: 20 лет с En+ Group». Журналистов в первую очередь интересовали ближайшие планы группы компаний. Заместитель гендиректора En+ Group Вера Курочкина, комментируя заявление основателя компании о том, что России понадобится 5-7 лет, чтобы наладить отношения с новыми партнерами, отметила необходимость развития потребления алюминия внутри страны, решения проблем с логистикой и расширение возможностей на новых рынках: «Мы видим новые возможности и рынки, смотрим на Азию, Индию, Латинскую Америку. Также у нас повышенное внимание к регионам. Мы обновляем существующие активы, построили три новых завода».

Заявление топ-менеджера мгновенно разлетелось по лентам информационных агентств. Это на самом деле важно: будет ли работа у сотрудников металлургических и энергетических предприятиях отрасли? Как группа компаний будет жить завтра? Но за сиюминутным коллеги-журналисты не обратили внимание на то, как En+ Group прожило предыдущие 20 лет. И на каких принципах собирается преодолевать следующие десятилетия.

УЧИТЬ, ЛЕЧИТЬ, ТРУДОУСТРОИТЬ

Если говорить коротко, то в основе всей деятельности лежит диалог. Недавний пример: пандемия коронавирусной инфекции захлестнула весь мир. Россия тоже не избежала этой напасти. После встречи с Рабочими советами по инициативе Олега Дерипаски в семи крупных городах России, где размещаются металлургические и энергетические предприятия группы компаний, открыли центры борьбы с COVID-19. Благодаря этому решению удалось спасти сотни жизней. Сейчас эти медицинские учреждения будут специализироваться на решении вопросов иммунологии. Ведь предотвращать распространении инфекций – всегда эффективнее, чем бороться с последствиями. Кроме того, волонтеры предприятий En+ Group активно помогали в решении бытовых проблем людей пожилых и ограниченных в движении, обеспечивая их продуктами…

Среди волонтеров много молодежи. Да и на предприятиях холдинга в последние годы юношей и девушек становится все больше. En+ Group на протяжении многих лет организовывает образовательные проекты, цель которых – подготовка квалифицированных специалистов. С 2021 года стартовала программа для будущих IT-специалистов «Академия IT» и собственная масштабная стипендиальная программа, партнерами которой являются более 50 образовательных учреждений из 10 регионов России. В 2022 году появились программы для подготовки медиков и педагогов (наличие квалифицированных врачей и учителей сдерживает людей от переезда в более крупные города). Последняя образовательная новость от En+ Group - на базе философского факультета МГУ компания открывает целевую программу MBA «Управление репутацией». «"Коммуникаторы" формируют социальную среду, таких специалистов немного. По внутренним дискуссиям мы поняли, что нам нужны такие специалисты», - сообщила Вера Курочкина.

РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ

Компания активно поощряет проекты, которые поддерживают здоровый образ жизни. В частности, модернизируют лыжные трассы (это народный вид спорта - в Сибири девять месяцев в году зима), ведут проекты в области развитии детского и юношеского спорта. Группа принимает активное участие в интересных бизнес-проектах, социальном развитии городов, привлекает лучшие музыкальные и театральные поставки страны. Не жалеет денег на сохранение культурных ценностей. «Компания провела реставрацию бань Курбатова и Русанова – уникальное архитектурное сооружение пришло в упадок и считалось неподлежащим восстановлению. Реставрация памятника позволила не только сохранить историческое наследие и улучшить облик центральной части Иркутска, но и создать около 300 новых рабочих мест, - пояснил директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

В настоящее время идет работа над обновлением Цесовской набережной в Иркутске. Основатель компании En+ Group Олег Дерипаска специально пригласил известного архитектора Кэнго Кума посетить город (автор большого количества проектов в Японии, включая Новый национальный стадион, где проходило открытие и закрытие Олимпиады 2020 года). Легенда японской архитектуры вдохновился Иркутском и создал проект набережной с большим количеством прогулочных зон, спортклубом и площадками для отдыха. Планируется, что уникальную локацию удастся открыть в 2026 году.

В рамках экопрограммы «360» группа уже более 20 лет очищает берега Байкала от мусора. За эти годы движение приобрело всероссийский масштаб. К нему присоединились порядка 15 тысяч волонтеров. Положительный опыт решения проблемы загрязнения водоемов применяется и в других городах, в том числе в Нижнем Новгороде.

Антон Бутманов сообщил, что к 2030 году En+ Group планирует сократить выбросы парниковых газов на 35% - это одна из целей устойчивого развитию группы. Причем, компания не изменила ее в связи с последними геополитическими событиями. Также продолжается развитие программы «Новая энергия», нацеленной на выработку дополнительного объема электроэнергии с использованием того же объёма воды проходящей через турбины компании. Представители группы считают, что в стране необходимо строить новые ГЭС. «В России огромный гидропотенциал, на сегодня мы используем только 20% возможностей», - отметил Бутманов.